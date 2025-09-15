

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Apro il giornale, leggo le dichiarazioni di Donzelli e resto stupefatto. Accendo la Tv e sento le parole di Tajani e rimango allucinato. Anni a vomitare odio contro ogni tipo di minoranza, invocando l’uso delle armi da parte di privati cittadini, chiamando 'schifezza' le unioni tra persone dello stesso sesso, definendo anormali le persone Lgbti+, chiedendo la ruspa per i rom, accusando la sinistra per Bibbiano, inneggiando alla violenza contro l’ex ministro Fornero, insultando presidenti della Repubblica, chiedendo l’affondamento dei barconi con i bambini sopra, dichiarando di godere se alle persone detenute viene tolta l’aria". Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi, pubblicando sui social tutti i discorsi di odio pronunciati in questi anni dagli esponenti di centrodestra, da Meloni a Salvini, da Vannacci a Lorenzo Fontana.

"Solo alcuni esempio di un bestiario infinito a cui la destra ha abituato l’opinione pubblica italiana, facendo carne da macello del diritto e del rispetto umano”.

"E ora fanno le vittime di un presunto clima d’odio, che loro stessi hanno alimentato e chiedono a noi dell’opposizione di abbassare i toni: peccato che nessuno di noi li abbia mai alzati i toni. Chi esalta i fucili, chi chiede gli affondamenti, chi vuole la castrazione chimica e la pena di morte, chi insulta le minoranze più indifese in questi anni è sempre stata la destra. Se davvero c’è un allarme democratico, Meloni venga in parlamento e ci faccia gli esempi del clima d’odio della sinistra. Altrimenti - conclude Magi - è solo becero vittimismo per gettare benzina sul fuoco”.

