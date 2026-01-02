

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Il 2026 del Governo Meloni si apre peggio di come era finito il 2025: più tasse e meno democrazia”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

“Già nella manovra sono previsti 10,5 miliardi di tasse in più, con misure folli come i 2 euro sui pacchi, l’aumento delle accise su carburanti e prodotti da fumo; ed é previsto anche un aumento dei pedaggi autostradali, alla faccia di Salvini che quando era all’opposizione andava in giro per caselli per protesta".

"Ma - sottolinea Magi - ci sarà anche una enorme compressione della democrazia: il Parlamento, che già durante l’esame della legge di Bilancio è stato ridotto a passacarte, aprirà l’anno con una pioggia di decreti legge da esaminare, dal dl Transizione 5.0 a quello sull’ex Ilva, passando per il Milleproroghe che peraltro prevede un taglio dei bonus per l’occupazione di giovani e donne. Con una mano il governo Meloni aumenta la pressione fiscale, con l’altra reprime la democrazia parlamentare: prepariamoci a una opposizione durissima”, conclude Magi.

