Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “Tengono in ostaggio le persone su treni bloccati o in ritardo; tengono in ostaggio i cittadini, costretti a stare in fila per un taxi nelle stazioni o negli aeroporti; tengono in ostaggio le spiagge, con la difesa dei privilegi dei balneari; tengono in ostaggio i migranti, con i centri di detenzione in Albania; tengono in ostaggio il Parlamento, con la loro produzione smodata di decreti legge; tengono in ostaggio i ministeri tra scandali e scandaletti. E ora, con i loro litigi, tengono in ostaggio l’intero Paese costretto ad assistere a questa lotta nel fango tra Salvini e Tajani. Il problema della destra illiberale di Meloni è che ormai considera le istituzioni di sua proprietà, usandole per la resa dei conti interna”. Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.