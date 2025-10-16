

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe bello che i professionisti del politicamente corretto, sempre pronti a bacchettare chiunque, condannassero oggi le parole di Landini sulla Meloni, definita cortigiana. Non oso immaginare il profluvio di parole sdegnate se, a parti rovesciate, il termine fosse stato usato per Elly Schlein. Anzi, proprio dalla segretaria del Pd ci aspettiamo ora una presa di posizione netta e inequivocabile. Oltre alle doverose scuse di Landini naturalmente". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

