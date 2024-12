Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Lunga fila all'ingresso di Palazzo Chigi per il brindisi di auguri con la premier Giorgia Meloni, oggi alle 14 nel cortile del governo. L'appuntamento, per tutti i dipendenti dell'esecutivo, è stato fissato per le 13.30, ma l'aperitivo avrà inizio alle 14. Il catering è a cura di tre istituti alberghieri. Nell'attesa del brindisi, una lunga fila, composta da alcune centinaia di persona, si è formata su piazza Colonna, il piazzale antistante l'ingresso principale.