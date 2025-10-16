

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Landini si dimostra ancora una volta per quello che: un demagogo da quattro soldi”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Se la sinistra dei ‘diritti’ e dello sbandierato femminismo ha scelto questo soggetto come ‘guru’, ciò ne definisce l’ipocrisia di fondo. Alla presidente Meloni tutta la solidarietà. Di fronte a certi insulti la risposta migliore resta la fiducia degli italiani, che è e sarà confermata".

