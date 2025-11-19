

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo un rapporto deficit-Pil sotto il 3%, agenzie di rating che esprimono un plauso unanime per ciò che sta facendo il governo Meloni, e uno spread sotto gli 80 punti, numeri mai visti. Questi indicatori sono gli stessi che il centrosinistra ha sempre utilizzato per etichettare e misurare la qualità di un governo". Così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, capogruppo in commissione Bilancio e relatore della Legge di Bilancio, a Sky TG24.

"Oggi, però, è questo governo a dimostrare di possedere in modo strutturale quegli indici necessari per uscire da una procedura di infrazione, procedura nella quale ci aveva lasciato chi ci ha preceduto", conclude.

