

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Meloni in che mondo vive? Ha idea di quali siano le condizioni degli italiani oggi? Alcuni non hanno nemmeno i soldi per poterselo permettere un kebab, perché il costo della vita continua ad aumentare nel nostro Paese. Il carrello della spesa costa sempre di più: costa di più il pane, costa di più la pasta, costano di più le verdure e gli stipendi continuano a diminuire. Sono i più bassi in Europa". Così la segretaria dei Giovani Democratici, Virginia Libero, in nun video sui social.

"Il governo cosa sta facendo? Ha fatto un taglio di 100 milioni al fondo per l’inclusione per i più poveri. La smetta di sfottere gli italiani, la smetta di urlare dai palchi con gli applausi comandati e torni a comprendere cos’è la vita vera dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Provi a tornarci in un supermercato, provi a tornarci coi piedi per terra, perché è così che si può davvero rappresentare l’Italia".

"Questo non lo raccontate né lei né TeleMeloni perché vi preoccupate soltanto di quelli che sono i vostri interessi e quelli dei vostri amici. Le chiedo chiaramente: cosa avete fatto in questi tre anni di governo per aiutare gli italiani? Glielo dico io: nulla".

