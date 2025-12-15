

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ancora odio e parole di violenza, questa volta sui muri di una sede della Lega. Inaccettabile. Questa escalation va fermata e condannata, senza se e senza ma. Solidarietà a Giorgia Meloni”. Si legge nell'account social della Lega dopo le scritte contro Giorgia Meloni apparse sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio.

