

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è diventata un punto di riferimento internazionale, se qualcuno le dedica le prime pagine di giornali prestigiosi un motivo ci sarà. Anche in politica interna, se uno vuole la luna c'è ancora un po' di strada ma ci siamo avvicinando. I conti vanno meglio, le tasse si stanno abbassando, c'è molto da fare sulla sanità ma si è cominciato a lavorare in questa direzione e sulla sicurezza c'è qualche norma nuova". Lo ha detto Ignazio La Russa alla Festa dei patrioti.



