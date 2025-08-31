

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrerà martedì prossimo i capigruppo delle opposizioni, dopo la lettera inviatagli per sollecitare, alla luce degli eventi intenzionali delle ultime settimane, la convocazione di una sessione parlamentare per un confronto con la presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri e il ministro per gli Affari europei.

Nel testo inviato alla seconda carica dello Stato si legge, tra l'altro, come sia "opportuno, presentarsi davanti alle Camere per riferire al Parlamento circa i cruciali fatti europei ed internazionali che stanno trovando svolgimento davanti agli occhi sgomenti del Paese".

