Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Secondo il 76 per cento degli italiani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrebbe essere più critica nei confronti del presidente Usa Donald Trump. Lo rileva un sondaggio del'Istituto Piepoli. In particolare lo chiede il 63 per cento degli elettori di centrodestra (63 Fdi, 74 Fi, 53 Lega), il 96% di quelli di centrosinistra, il 91% di quelli M5S.
Governo: Istituto Piepoli, maggioranza italiani vuole Meloni più critica con Trump
7 febbraio, 2026 • 11:03
