Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Il 44 per cento degli italiani dichiara complessivamente di avere molta o abbastanza fiducia nel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Segue il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, al 35, davanti alla segretaria del Pd, Elly Schlein, al 25. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.