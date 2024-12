Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Si è rinnovato anche quest'anno il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel Cortile d'Onore di Palazzo Chigi gli studenti di quattro scuole superiori facenti parte della 'Rete Progetto Made in Italy' - l'Istituto di istruzione superiore 'Vergani-Navarra' di Ferrara, l'Istituto d’istruzione superiore polo tecnico del Mediterraneo 'Aldo Moro' di Santa Cesarea Terme (Lecce), l'istituto professionale servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera 'Ugo Tognazzi' di Velletri (Roma) e l'istituto di istruzione superiore 'Giovanni Sulpicio' di Veroli (Frosinone) – hanno fatto gustare ai dipendenti prodotti tipici regionali, igp e dop offerti da consorzi di tutela e produttori d'eccellenza del comparto agro-alimentare e gastronomico italiano.

L’albero di Natale, informa Palazzo Chigi, donato alla presidenza del Consiglio dal Comune di Alleghe e dalla Provincia di Belluno è il cimale di un abete bianco, proveniente da un lotto boschivo certificato Pefc, gestito secondo i criteri di sostenibilità. L’installazione e il trasporto sono stati garantiti dalla Protezione Civile e dall'Associazione nazionale Alpini di Belluno. Il presepe artigianale, realizzato da un dipendente della presidenza e donato a Palazzo Chigi, si caratterizza per la presenza, assieme ai personaggi e agli ambienti tradizionali, di una riproduzione della seicentesca Biblioteca Chigiana, davanti alla quale si svolge la scena della Natività. Lo scambio di auguri è stato arricchito da un’esibizione del Coro dei Carabinieri Forestali del Comando regionale Abruzzo Molise.