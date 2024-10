Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto una informativa in Consiglio dei ministri "in merito all’andamento della spesa del “credito d’imposta per beni strumentali 4.0”, disciplinato dall’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)". Ne dà notizia Palazzo Chigi al termine del Cdm.