Roma, 03 apr. - (Adnkronos) - Il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha giurato al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
**Governo: il nuovo ministro Mazzi ha giurato al Quirinale**
3 aprile, 2026 • 09:02
Roma, 03 apr. - (Adnkronos) - Il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha giurato al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.