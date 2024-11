Roma, 29 nov. (Adnkronos) - A conclusione dell’ultima riunione del Cipess, che ha visto la presenza del ministro Raffaele Fitto in procinto di lasciare il governo per assumere l’incarico di vicepresidente della Commissione europea, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a quanto si apprende, ha voluto ringraziare, a nome della Conferenza delle Regioni, il ministro uscente "per il grande lavoro svolto fin qui di concerto con tutte le Regioni".