Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "I dati fondamentali dell'economia parlano chiaro. L'occupazione ha raggiunto livelli record, con una crescita enorme di posti di lavoro a tempo indeterminato. Siamo oltre i 24 milioni di persone impegnate nel lavoro. La disoccupazione è crollata sotto il 6%. Le entrate fiscali, nonostante il taglio delle tasse, sono cresciute di 30 miliardi nei primi nove mesi del 2024, con un incremento anche di 6 miliardi delle entrate previdenziali. Mancano all'appello soltanto i 29 milioni dell'hotel Plaza. Ma arriveranno anche quelli". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

"Lo spread sta intorno ai 100 punti, l'inflazione sta sotto il 2%. Questa fotografia dell'economia italiana dimostra che il governo di centrodestra ha fatto bene al nostro Paese. Mentre le politiche del pd e dei grillini hanno devastato i conti pubblici, con politiche assistenzialiste dallo sperpero, dei bonus al reddito di cittadinanza. Hanno messo in crisi le imprese e l'occupazione. Il centrodestra fa bene all'Italia. La sinistra, formata da PD e grillini, ha creato gravi danni e continua a seminare bugie. Anche sulla sanità. Dove la spesa pro capite è passata da 1900 a 2400 euro e la percentuale sul Pil è passata dalle previsioni di Draghi del 6,2% al 6,35%".

"Bisogna migliorare l'efficienza della sanità, ma le risorse oggi sono molto maggiori da quelle previste dalla sinistra che ha devastato la sanità, ha chiuso ospedali e tagliato 10 miliardi di soldi per gli enti locali. Per fortuna governiamo noi. E abbiamo archiviato un'epoca di orrore e di errori della sinistra e dei grillini”.