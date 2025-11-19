

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell’attacco e quel che fa male è l’impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". Lo dice in un colloquio al Corriere della Sera il consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani, dopo le polemiche politiche di ieri scaturite da un articolo della 'Verità', spiegando anche che il presidente Mattarella "è stato affettuosissimo, mi ha detto “stai sereno, non te la prendere”". .

Garofani sottolinea di "aver dimostrato con i fatti l’assoluto rispetto per le istituzioni, in tutti i ruoli che ho ricoperto" e sulle frasi che gli sono state attribuite dalla stampa chiarisce: "Era una chiacchierata in libertà tra amici", sicuro di "non aver mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo". Garofani rivela di aver "letto e riletto Belpietro, senza capire in cosa consisterebbe il complotto", assicurando: "Da quando il presidente mi ha fatto l’onore di chiamarmi a collaborare con lui, sono stato sempre convintamente al suo servizio, al servizio dell’istituzione".

