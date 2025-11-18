

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "L’attacco rivolto dai vertici del Partito democratico al direttore Maurizio Belpietro rappresenta un fatto grave e inaccettabile, che merita una ferma risposta. Tentare di screditare un giornalista per le sue inchieste e per il suo lavoro significa colpire direttamente la libertà di informazione. Belpietro è un professionista serio, rigoroso e indipendente, qualità sempre più rare in un panorama mediatico che troppo spesso premia chi si allinea alla narrazione della sinistra". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Elisabetta Gardini.

"Evidentemente, chi preferisce un giornalismo compiacente non tollera chi svolge con autonomia e coraggio il proprio mestiere. In un Paese democratico il pluralismo va difeso, non intimidito. Al direttore Maurizio Belpietro esprimiamo la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno per il suo costante impegno a servizio della verità e dei cittadini", conclude.

