

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "L’Italia è condannata all’ultimo posto per la crescita economica nel 2025, con un aumento del Pil previsto appena dello 0,4%. Questo dato smentisce la propaganda del Governo: senza il Pnrr, che Fratelli d'Italia non ha votato, saremmo già in recessione. Il Paese è fermo, incapace di agganciare la ripresa europea e privo di una visione economica reale. Di fronte a questa stagnazione, cosa fa il Governo? Anziché occuparsi di economia, decide di gettare fango sul Quirinale e di resuscitare lo scellerato progetto di Autonomia Differenziata promosso da Meloni e Calderoli, che mira a spaccare l'Italia e ad aumentare le disuguaglianze". Così in una nota Marco Furfaro, responsabile contrasto alle diseguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale Pd.

"Mentre l'Italia arretra, il Governo dedica le proprie energie a minare l'unità nazionale e attaccare le più alte istituzioni. È un grave tradimento delle priorità dei cittadini. L'esecutivo deve smettere la propaganda e tornare a occuparsi dei problemi concreti del Paese", conclude.

