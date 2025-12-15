

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Quando Giorgia Meloni si ricorderà di essere la presidente del consiglio e quindi a capo del governo che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani sarà sempre troppo tardi. Abbiamo assistito ieri ad un altro comiziaccio degno di Colle Oppio, dove rancore ed urla si mischiavano alle sciocchezze e alle menzogne. Una pagina davvero triste per l’Italia, invece della propaganda la destra dovrebbe dare risposte di fronte alle tante difficoltà sociali e alla complessità della situazione internazionale". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"A proposito del tutti muti davanti alle chiusure delle fabbriche, a chiacchiere stanno a zero. Io da sempre - sia da semplice militante, o parlamentare o leader di partito - sono stato e sono davanti alle fabbriche ad incontrare gli operai - prosegue il leader di SI - o a sostenere la loro lotta a difesa del posto di lavoro: mai una volta ho visto a Mirafiori Giorgia Meloni o quelli del suo partito. Evidentemente erano altrove, impegnati ad omaggiare i potenti o gli agrari di turno".

"Capisco che è facile a reti tv quasi unificate dire la qualunque, ma è davvero ora che a destra la smettano con questa campagna mistificatrice e falsa, perché - conclude Fratoianni - una cosa è chiara: non è certo Meloni che difende la povera gente o gli operai".

