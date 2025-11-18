Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Mentre l'Italia affonda, loro saltellano su un palco. Una vergogna. I cittadini del nostro Paese meritano di meglio". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs postando una foto del comizio del centrodestra a Napoli.
"A partire da uno stipendio giusto, che tenga testa - prosegue il leader di SI - al costo della vita che aumenta sempre più. Per questo serve adeguare gli stipendi all'inflazione. Meno saltelli, più fatti concreti - conclude Fratoianni - per migliorare la vita quotidiana dei cittadini".