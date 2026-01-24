

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Un ministro della Repubblica Italiana che riceve un personaggio con un curriculum criminale notevole e con amicizie a Mosca discutibili è davvero grave è inaccettabile. Ma il ministro degli Esteri Tajani che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili". Lo scrive su X Nicola Fratoianni, di Avs.



