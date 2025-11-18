

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Quello contro il Presidente della Repubblica è stato un attacco vergognoso, e il primo a vergognarsene dovrebbe essere Bignami e la presidente del Consiglio Meloni dovrebbe dire qualcosa. La verità è che di fronte ad una legge di bilancio che non risolve alcun problema dei cittadini del nostro Paese, come al solito, questa destra cerca in tutti i modi di distrarre l’attenzione". Lo afferma Nicola Fratoianni dai microfoni del Tg3.

