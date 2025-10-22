

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Passate le ore ad attaccare le opposizioni per le scelte del precedente governo. Ma c'erano due partiti su tre dell'attuale governo in quello precedente. Ricordo Forza Italia e Lega con Giorgetti che ha sempre condiviso ogni scelta senza fiatare e oggi attaccando ancora una volta quelle scelte", la premier Meloni "attaccando ancora una volta oggi quelle scelte, attacca i suoi alleati di governo". Lo dice Dario Franceschini al Senato in aula per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo

