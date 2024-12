Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Tommaso è un parlamentare di lungo corso con grande esperienza alle spalle e ha sempre avuto un grande rispetto per le istituzioni. Cdm lampo, questa mattina, a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, raccontano alcuni presenti all'Adnkronos, avrebbe accolto così Tommaso Foti, fino a ieri capogruppo di Fdi alla Camera, oggi al debutto come super ministro per il Pnrr al posto di Raffaele Fitto traslocato a Bruxelles. Delle pesanti deleghe assegnate al suo ex presidente dei deputati la premier annuncia che terrà per sé solo quelle per il Sud e motiva la scelta spiegando poi con una nota che ''intende avviare da subito una ricognizione all'interno del governo per rilanciare il Mezzogiorno'', risultato locomotiva d'Italia nel 2023 per Pil e occupazione.

Meloni mette a tacere ogni polemica sul neo ministro, uno dei suoi fedelissimi, assicurando che c'è stata l'unanimità sulla sua 'promozione' a 'Mister Pnrr': Non ho avuto nessuna indicazione contraria alla sua nomina...