

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Esprimo la mia solidarietà e quella della delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo al ministro del Turismo Daniela Santanchè per le ignobili parole di odio ricevute sui canali social”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Tali episodi di odio devono essere condannati con fermezza. Siamo sicuri che il ministro Santanchè non si lascerà intimidire e proseguirà a svolgere il suo importante ruolo”, conclude.

