Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La mia piena e totale solidarietà al presidente Mattarella per gli attacchi di queste ore". Così l'ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato della coalizione progressista per la Regione Campania.
Governo: Fico, 'piena e totale solidarietà a Mattarella'
18 novembre, 2025 • 19:03
