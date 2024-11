Roma, 28 nov. (Adnkronos) - L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in agenda domani alle 14 prevede, tra le altre cose, il dl recante "misure urgenti in materia di giustizia" slittato la scorsa settimana per via dell'assenza dei ministri di Fi. Il provvedimento in questione dovrebbe contenere anche le norme sull'azione disciplinare per i giudici che esprimono un giudizio sulle misure che sono chiamati ad applicare, nonché l'inasprimento delle pene i funzionari pubblici infedeli.

All'odg figurano inoltre lo schema di disegno di legge sulla "ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (Affari esteri e cooperazione internazionale)"; lo schema di disegno di legge sulla "ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 (Affari esteri e cooperazione internazionale); leggi regionali; varie ed eventuali.