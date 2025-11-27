

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza al ministro Santanchè per le squallide minacce ricevute sui social. Un gesto inaccettabile che va condannato con forza: il confronto pubblico e politico, anche nei toni più accesi e nelle divergenze più marcate, mai può arrivare a simili intimidazioni. Fortunatamente l'autore di queste minacce è stato prontamente individuato dalle forze dell'ordine, che ringrazio per il loro instancabile lavoro. Il ministro Santanchè non si farà certo intimorire e andrà avanti con ancor più forza per rilanciare, come sta ben facendo, un settore chiave per l'economia italiana". Così Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d’Italia.

