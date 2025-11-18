

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “La libertà di stampa è sacra e va difesa sempre non può essere svilita a slogan vuoto da sventolare all’occorrenza. Maurizio Belpietro è un giornalista serio, attendibile e rigoroso. Le accuse rivolte dal Pd al direttore de La Verità sono gravissime. Di fatto il Partito democratico invoca il bavaglio contro giornalisti non allineati che infastidiscono la narrazione secondo la quale i ‘duri e puri’ stanno solo a sinistra. Ma la maschera è caduta da tempo. Il giornalismo va difeso sempre non quando fa comodo alle loro ricostruzioni. Da parte nostra piena solidarietà al direttore Belpietro”. Così il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio.

