

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Nel percorso che lo ha portato da leader sindacale a megafono urlante dei partiti della sinistra, dopo aver accantonato gli interessi dei lavoratori per gli interessi di una parte politica, a Landini non rimangono altri strumenti che le offese personali e gli insulti sessisti contro il capo del Governo Giorgia Meloni. Le battaglie in difesa dei diritti e delle lavoratrici possono essere accantonate per far spazio alle parole di odio che, ormai, sembrano essere gli unici argomenti per attaccare il Governo italiano". Così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

"Ci tocca sperare che il segretario della Cgil - prosegue - non abbia ben chiaro il senso delle parole e che la sua conoscenza della lingua italiana escluda il senso di determinate parole e, soprattutto, l’inequivocabile e indiscutibile valenza fortemente offensiva e lesiva della dignità di qualsiasi donna, ma è certo che Landini dovrebbe vergognarsi per le parole usate nei confronti di Giorgia Meloni in quanto presidente del Consiglio e, soprattutto, in quanto donna".

"Ci chiediamo con quale coraggio, dopo un uso strumentale e volgare di un attacco sessista così forte, il segretario della Cgil potrà in futuro programmare o partecipare a sacrosante iniziative in difesa delle donne senza, però, essere legittimamente accusato di incoerenza", conclude.

