

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Nella riunione del cdm in corso, il governo ha appena dato il via libera ai nuovi 5 sottosegretari. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati al ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit.

