

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Una nuova batosta si abbatte sulle famiglie italiane: quest’anno dovranno spendere in media 670 euro in più per spese varie e costi aggiuntivi, senza contare la maggiore difficoltà di accedere ai mutui come riferisce oggi il Sole 24 Ore". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Non possiamo permetterci che in Parlamento arrivino solo tanti nuovi programmi di Riarmo mentre il governo rimane immobile sul carovita: carrello tricolore bocciato e accantonato, decreto bollette atteso da mesi, Piano casa sparito mentre si tagliano agevolazioni ai giovani, tanti no alle nostre proposte, dal salario minimo all’estensione della no tax area mentre si buttano soldi per centri fermi in Albania. Se non vogliono farsi un giro tra i cittadini almeno leggano i dati allarmanti sui giornali".

"Come riporta La Stampa aumentano 15 voci di spesa fra accise, pedaggi, telefonia, assicurazioni e altro per famiglie già fiaccate da caroenergia, aumento della spesa alimentare, asili nido che, con differenze territoriali, in media arrivano a costare 293 euro al mese a chi ha un Isee di 15mila euro. Basta con la propaganda dei record e del 'va tutto bene': siamo entrati nel quarto anno di Governo, quando pensano di fare qualcosa?".

