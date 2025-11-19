

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Tre anni di governo Meloni e quattro manovre di bilancio condannano l'Italia alla crescita zero, certificata anche dalla Commissione europea. E questo perché il governo non ha messo nessuna misura per le imprese e per le famiglie. per cercare di recuperare il potere d'acquisto, i salari reali crollano, la produzione industriale pure e il governo invece programma massicci investimenti, anzi spese folli per le armi". Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Padova.

"Tutto questo non va assolutamente bene, almeno facciamo crescere le nostre imprese e ritorniamo a transizione 4.0 che offre incentivi per le imprese che innovano, per le imprese che offrono sana occupazione". La A palazzo Chigi dicono "che va tutto bene, che è il mondo dei record, il mondo dei sogni che non esistono".

