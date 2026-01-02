

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "In questo 2026 costa di più, fra le altre cose, fare l'assicurazione all'auto, mettere il gasolio, pagare i pedaggi sulle autostrade. Alcune associazioni dei consumatori stimano aumenti per 900 milioni a carico dei cittadini. Il Governo ha detto no a tutte le nostre proposte contro il carovita e ha fatto anche un pasticcio sul rinnovo dei bonus giovani e donne, su cui ora dovranno rimediare in fretta". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Secondo loro di fronte ai rincari i pensionati con la minima se la caveranno con +3 euro sul cedolino, gli operai con +2 euro in busta paga e il 40% dei giovani lavorerà ancora per meno di 9 euro l'ora, perché per il Governo il salario minimo non serve -prosegue il leader del M5s-. La coperta è corta, dicono. Ma riscalda benissimo chi produce armi, i giganti del web, i colossi energetici e le banche che hanno fatto extraprofitti miliardari con bollette e mutui. I settori da cui avevamo suggerito di prendere risorse per famiglie e imprese".

"Non possiamo permetterci di disimpegnarci, astenerci, lasciar correre. Sarà un anno di impegno per cambiare le cose", conclude Conte.



