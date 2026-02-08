

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Meloni insiste molto, a parole e nei post social, sull'orgoglio nazionale, sull'onore della divisa di chi svolge un servizio per tutti noi. Bene. E poi? Nelle scorse ore ha incontrato il vicepresidente Usa J.D. Vance. Era la prima volta che tornava a confrontarsi con i vertici dell’amministrazione statunitense dopo le gravi e pesanti accuse, due settimane fa, del Presidente Trump che hanno svilito il lavoro e il sacrificio dei nostri soldati caduti in Afghanistan". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Allora la Premier ruppe un imbarazzato silenzio dichiarandosi indignata. Anche il ministro Tajani si associò e il ministro Crosetto inviò una lettera formale di protesta al suo omologo Usa. Dall'incontro Meloni-Vance - continua il leader del Movimento 5 Stelle - ci aspettavamo richieste di scuse pubbliche, veementi contestazioni da parte della nostra Premier. Nelle dichiarazioni e nei comunicati ufficiali non troviamo nulla di tutto ciò. Meloni ha preferito fare scena muta? Abbiamo solo notizie e immagini di tanti abbracci e sorrisi".

"Ricordo che Trump si è di fatto scusato con il Regno Unito facendo retromarcia per le stesse affermazioni sull'Afghanistan. Con noi no. Secondo voi perché? Sempre rimanendo all’onore delle nostre divise. In Cisgiordania nei giorni scorsi due nostri carabinieri sono stati fatti 'inginocchiare' da un soldato israeliano e tenuti sotto tiro. Un Premier normale non avrebbe pensato che Netanyahu è un suo amico. Anche in questo caso, avrebbe fatto ferro e fuoco per avere scuse ufficiali e salvare l’onore della nostra divisa, della nostra bandiera".

