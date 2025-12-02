Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio che addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. e di avere tantissimi trombettieri che vanno dappertutto a raccontare la favola che va tutto bene, quella che arriva da Chigi". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.
Governo: Conte, 'Meloni ha 80% media a suo favore, io a Chigi sempre sotto attacco'
2 dicembre, 2025 • 20:43
