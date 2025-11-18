

(Adnkronos) - "L'Italia non può essere di nuovo un Paese a crescita zero e fanalino di coda in Europa come dicono i numeri della Commissione europea. Io non ci sto". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Oggi ho incontrato tante persone con cui possiamo tornare a correre. I giovani che a Caserta studiano e si impegnano per essere i migliori nella manifattura. Imprese del settore agroalimentare che riescono a creare lavoro ed eccellenza nonostante i costi, le tasse e la burocrazia che aumentano. Gli infaticabili commercianti di Casalnuovo, che ho visto lavorare sotto la pioggia anche quando mancano le infrastrutture e i servizi che servono, mentre il carovita e il crollo degli stipendi reali fiacca i consumi ai loro banchi".

"L'ho detto agli imprenditori che ho ascoltato oggi: noi ci siamo per tagliare burocrazia, costi delle bollette e incentivare nuovi investimenti. Si può fare, rivedendo gli accordi sul Riarmo per investire su modelli di intervento con cui abbiamo fatto già correre il Paese come Transizione 4.0 e Decontribuzione Sud. Si può fare".

