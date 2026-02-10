

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Ma lei si rende conto che invece di commentare i dati sull'esplosione della cassa integrazione o sull'inchiesta di Milano su Glovo, Giorgia Meloni parla di Andrea Pucci a Sanremo?". Lo dice Giuseppe Conte alla Stampa, proseguendo: "Ha rinunciato da tempo a risolvere i problemi del paese e a fare la Presidente di tutti. Ormai ha abbracciato la logica faziosa del 'con me o contro di me'. Lo scriva che è un modo di fare il premier o-sce-no".

"Ma davvero la politica vuole perdere tempo a discutere sul comico che andrà a Sanremo? La verità è che siamo di fronte a uno schema consolidato: questo è uno strumento di distrazione di massa per evitare di affrontare i problemi reali del Paese, sempre più gravi. E anche per svicolare rispetto alla figuraccia del giorno prima in Rai", dice ancora il leader del M5s.

"La propaganda non è banale: di fronte alla crescente delusione nel Paese per le promesse tradite, polarizzano lo scontro, serrano i propri ranghi cercando quotidianamente nemici da sbertucciare e denigrare. Questo è possibile grazie al controllo diretto e indiretto di buona parte del sistema mediatico", aggiunge Conte.



