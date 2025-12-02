

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "I dati di fatto ci danno una realtà completamente diversa" da quella raccontata dal governo Meloni. "Sono dati che forniscono agenzie internazionali, interne come l'Istat, come Banca Italia, l'ufficio parlamentare di bilancio". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.

"C'è un crollo dei salari reali, 6 milioni di cittadini rinunciano alle cure, aumento della povertà. medie e piccole imprese tartassate e anche seppellite dalla caro energia. Quindi dire che le cose van bene non è così. E poi ci sono dati che vengono dalla realtà. In Campania 25 punti di stacco forse segnalano anche il fatto che quei saltelli, quei balletti che Meloni ha fatto in Campania" non hanno portato bene.

