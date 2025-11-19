

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Questo governo fa di tutto, in particolare i Fratelli d'Italia, per distrarre l'attenzione, una distrazione di massa dei problemi seri. Una volta si inventano una guerra contro i giudici, un'altra una guerra contro il Quirinale". Lo dice Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Venezia.

"La verità è che non vogliono confrontarsi con la realtà del Paese. La realtà del Paese è quella di una crescita zero. Stiamo perdendo i soldi del Pnrr. una grande occasione storica, la stiamo buttando via e nello stesso tempo siamo sommersi da tasse, burocrazia, questo paese non cresce eppure gli avevamo lasciato una Ferrari e adesso questa Ferrari in pratica è parcheggiata in un garage".

"La Commissione Europea certifica che l'Italia sarà l'ultima in Europa per crescita nel prossimo triennio. Questa crescita zero, noi cosa facciamo? Come rispondiamo? Buttando soldi nelle armi? No, dobbiamo rendere più competitiva le nostre imprese. Ripristiniamo Transizione 4.0. un modo efficace per agevolare le nostre imprese che investono nell'innovazione e che offrono buona occupazione".

