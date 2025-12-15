Roma, 15 dic (Adnkronos) - La conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare si svolgerà a Roma il 9 gennaio 2026 alle 11 nell’aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, in via di Campo Marzio 78. L’accesso sarà consentito fino alle ore 10. Lo rende noto l'Odg.
Governo: conferenza Meloni con Odg e Asp il 9 gennaio alle 11
15 dicembre, 2025 • 12:12
