

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La frase di Landini rivolta a Giorgia Meloni è semplicemente vergognosa: un insulto sessista e volgare, senza precedenti e senza alcuna giustificazione, che offende il Presidente del Consiglio e assieme a lei tutte le donne e trasmette un messaggio di odio e disprezzo inaccettabile in politica". Così il ministro Elisabetta Casellati.

