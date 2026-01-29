

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Una donna che ultimamente trovo molto bella? In questo momento secondo me è in forma Giorgia Meloni, la trovo una bella donna. Non sto dicendo che mi piaccia o altro, sia chiaro, è il Presidente del Consiglio, le ho fatto solo un complimento”. Carlo Calenda, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi ha risposto così alla domanda del conduttore Giorgio Lauro, che gli chiedeva quale fosse una donna che attualmente ritiene molto bella.

