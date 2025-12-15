Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgia Meloni senza se e senza ma. Attenti perché il clima d’odio non va mai minimizzato". Lo scrive sui social Carlo Calenda sulla scritta 'spara a Meloni' con la stella a cinque punte sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio.
Governo: Calenda, 'solidarietà a Meloni, clima odio non va mai minimizzato'
15 dicembre, 2025 • 20:43
