Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Se la sinistra ritiene che con gli insulti batterà la destra si sbaglia di grosso. Landini si dovrebbe occupare di Stellantis, Ilva e bollette. Ambiti dove peraltro il Governo fa poco o nulla. Landini si scusi e cambi registro". Così il leader di Azione Carlo Calenda.