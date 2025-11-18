Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Sulla correttezza istituzionale del Presidente della Repubblica credo che nessuno in Italia possa avere dubbi. Cerchiamo di non trascinare la Presidenza della Repubblica in polemiche fantascientifiche e inopportune". Così Carlo Calenda di Azione sui social.
Governo: Calenda, 'no a trascinare capo Stato in polemiche fantascientifiche'
18 novembre, 2025 • 18:43
