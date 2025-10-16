

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Le parole di Landini, che arriva a definire la Presidente Meloni una cortigiana, non sono solo un insulto personale: sono il sintomo di una corrente politica smarrita, incapace ormai di sostenere il confronto sul piano delle idee". Così dichiara in una nota il Presidente dell'InCE, On. Salvatore Caiata.

"Quando la ragione abdica, resta solo l’offesa; e chi non sa più costruire argomenti, distrugge con le parole. Questa rabbia travestita da coerenza rivela il vuoto di una sinistra che preferisce la derisione al dialogo, la polemica all’autocritica. Ma l’odio non è pensiero: è la resa di chi non sa più proporre, ma solo negare. In questo linguaggio scomposto si riflette un fallimento più profondo — quello di un mondo politico che ha smesso di parlare al Paese, e parla solo contro chi lo guida", conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

